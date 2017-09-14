У Росії збираються перейти на електронні трудові книжки

Додано: Сер 04 кві, 2018 14:08

Faceless написав: Вопрос возможности или невозможности пересечь границу с РБ - к РБ. У гражданина Украины хоть с ИД паспортом, хоть с книжечкой права не меняются. Вопрос возможности или невозможности пересечь границу с РБ - к РБ. У гражданина Украины хоть с ИД паспортом, хоть с книжечкой права не меняются.

1. Нет - вопрос как раз к правительству Украины - почему оно не обеспечило признание РБ нового документа (не договорилось), но старательно впаривает этот кусок пластика (причем не бесплатный)?2. Как это не меняются? С книжечкой я могу пересечь границу, а с пластиком - нет (нужен еще один документ - тоже внезапно не бесплатный).3. Начать нужно было с инфраструктуры для этих карточек и с договоренностей - чтобы не создавать неудобства для обладателей этих документов, а если не способны - оставить альтернативу для желающих в виде книжечек (неужели это так сложно). Тогда бы просто люди сами начали переходить на пластик (с развитием и-с) - ибо удобство выше (пока что это как раз наоборот).