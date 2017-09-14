У Росії збираються перейти на електронні трудові книжки
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Faceless написав:Вопрос возможности или невозможности пересечь границу с РБ - к РБ. У гражданина Украины хоть с ИД паспортом, хоть с книжечкой права не меняются.
1. Нет - вопрос как раз к правительству Украины - почему оно не обеспечило признание РБ нового документа (не договорилось), но старательно впаривает этот кусок пластика (причем не бесплатный)? 2. Как это не меняются? С книжечкой я могу пересечь границу, а с пластиком - нет (нужен еще один документ - тоже внезапно не бесплатный). 3. Начать нужно было с инфраструктуры для этих карточек и с договоренностей - чтобы не создавать неудобства для обладателей этих документов, а если не способны - оставить альтернативу для желающих в виде книжечек (неужели это так сложно). Тогда бы просто люди сами начали переходить на пластик (с развитием и-с) - ибо удобство выше (пока что это как раз наоборот).
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Faceless написав:Вопрос возможности или невозможности пересечь границу с РБ - к РБ. У гражданина Украины хоть с ИД паспортом, хоть с книжечкой права не меняются.
1. Нет - вопрос как раз к правительству Украины - почему оно не обеспечило признание РБ нового документа (не договорилось), но старательно впаривает этот кусок пластика (причем не бесплатный)? 2. Как это не меняются? С книжечкой я могу пересечь границу, а с пластиком - нет (нужен еще один документ - тоже внезапно не бесплатный). 3. Начать нужно было с инфраструктуры для этих карточек и с договоренностей - чтобы не создавать неудобства для обладателей этих документов, а если не способны - оставить альтернативу для желающих в виде книжечек (неужели это так сложно). Тогда бы просто люди сами начали переходить на пластик (с развитием и-с) - ибо удобство выше (пока что это как раз наоборот).
И забыли еще, что с этим пластиком, при отсутствии на руках дополнительной "справки о регистрации", которую совершенно незаконно требуют предоставить в любом банке и не только - человека пошлют по известному всем адресу. Хотя, регистрация (так как в Украине отменен институт прописки) - уведомительная, а по факту выходит, что навязанно-обязательна, как и при совке. А тем, кто по должности обязан следить за выполнением законов и пресекать на корню подобные вещи - Нас.Рать. Самое смешное, что те самые самые ридеры для считывания, доступны любому, они стоят от 10 долларов. И проблемы с обеспечением этим оборудованием, при желании, в принципе не существует.