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Британія запускає
нову криптовалюту

Британія запускає нову криптовалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:37

Британія запускає нову криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
Нову криптовалюту запускають з нагоди одруження внука королеви Єлизавети II, яка орендує нерухомість в Києві, принца Гаррі та його нареченої Меган Маркл. Перша цифрова валюта королівського двору отримала назву Crown Royale.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:37

...вот сейчас не совсем уловил смысл мессаджа в начале текста: "..королевы Елизаветы II, АРЕНДУЮЩЕЙ недвижимость в Киеве.."..к ЧЕМУ это?!.. хотели подчеркнуть, что МОНАРХ одного из ВЕДУЩИХ государств мира не способен КУПИТЬ недвигу в Киеве (а собственно - НАФИГА она ей там//тут?!), а вынуждена "арендовать"?!.. или - это сигнал//вставка какой-то шшпионской структуре?!.. :)
maestro71
 
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