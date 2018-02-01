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Мінфін знову позичив гроші
на внутрішньому ринку

Мінфін знову позичив гроші на внутрішньому ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:59

Мінфін знову позичив гроші на внутрішньому ринку

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 184,258 млн грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:59

Интересно, когда этот пузырь таки стрельнет?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:06

  mister-svet написав:Интересно, когда этот пузырь таки стрельнет?

Спрос был только на ОВГЗ сроком 90 дней :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:38

Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу однієї серії облігацій терміном обігу 91 день із середньозваженою дохідністю 17,33% річних. Розміщення валютних облігацій не проводилось.

4.3% от суммы пользование деньгами в течение 7-ми недель...Однако. При такой доходности кредитовать реальный сектор банкам действительно нет никакого смысла.
Волгарь
 
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