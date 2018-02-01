Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 184,258 млн грн.
Дивися повний текст Мінфін знову позичив гроші на внутрішньому ринку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:59
Мінфін знову позичив гроші на внутрішньому ринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін знову позичив гроші на внутрішньому ринку.
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:59
Интересно, когда этот пузырь таки стрельнет?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 04 кві, 2018 11:06
Спрос был только на ОВГЗ сроком 90 дней
Всё IMHO
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:38
4.3% от суммы пользование деньгами в течение 7-ми недель...Однако. При такой доходности кредитовать реальный сектор банкам действительно нет никакого смысла.
реклама
|