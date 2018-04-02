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"Київенерго" відключив від
опалення офіс "Нафтогазу" та...

"Київенерго" відключив від опалення офіс "Нафтогазу" та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:12

"Київенерго" відключив від опалення офіс "Нафтогазу" та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст "Київенерго" відключив від опалення офіс "Нафтогазу" та ще 500 будинків у столиці на їх прохання.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:12

С такими тарифами на отопление, даже Нафтогаз решил экономить
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:41

  link654 написав:С такими тарифами на отопление, даже Нафтогаз решил экономить


Просто они лучше кого либо знают сколько на самом деле осталось достать газа из ПГХ.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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