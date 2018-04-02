Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст "Київенерго" відключив від опалення офіс "Нафтогазу" та ще 500 будинків у столиці на їх прохання.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:12
"Київенерго" відключив від опалення офіс "Нафтогазу" та...
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Дивися повний текст "Київенерго" відключив від опалення офіс "Нафтогазу" та ще 500 будинків у столиці на їх прохання.
Додано: Сер 04 кві, 2018 11:41
Просто они лучше кого либо знают сколько на самом деле осталось достать газа из ПГХ.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:39
Остальным киевлянам придется еще пару дней попариться - КГГА тепло обещает отключить с 6 апреля.
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