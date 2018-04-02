Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
Дивися повний текст В Україні стартувала видача електронних віз для іноземців.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:39
В Україні стартувала видача електронних віз для іноземців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стартувала видача електронних віз для іноземців.
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:56
Хочу обратить внимание на стоимость визы и сроки. Шенген стоит дешевле и делают его быстрее
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