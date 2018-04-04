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В Україні стартувала видача електронних віз для іноземців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:39
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
Дивися повний текст В Україні стартувала видача електронних віз для іноземців
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R2
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:39
а де раіся? чому не в списку?
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kyiv7777
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:56
Хочу обратить внимание на стоимость визы и сроки. Шенген стоит дешевле и делают его быстрее
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Додано: Сер 04 кві, 2018 13:37
Да что сроки и цены.
Посмотрите кто нуждается в визе: Австралия!?
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stirol
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Додано: Сер 04 кві, 2018 21:35
stirol написав:
Да что сроки и цены. Посмотрите кто нуждается в визе: Австралия!?
Чего удивляться. В Россию, к примеру, европейцам тоже виза нужна. Вы думаете что из этого списка только Австралия развита лучше Украины?
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