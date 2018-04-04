Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
Дивися повний текст В Україні стартувала видача електронних віз для іноземців.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:39
В Україні стартувала видача електронних віз для іноземців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стартувала видача електронних віз для іноземців.
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:56
Хочу обратить внимание на стоимость визы и сроки. Шенген стоит дешевле и делают его быстрее
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:35
Додано: Сер 04 кві, 2018 22:29
Список действительно довольно странный
Вместо того, чтобы одновременно с введением этих е-виз применить ценовой паритет с каждой страной, сколько они ставят визу нам столько и для них - и получить задел для дальнейших переговоров, механически всем ставят единую цену.
Например, Мексика нам выдает такую же е-визу на 30 дней бесплатно. А в Малайзию, Сингапур, Антигуа и Барбуда - нам виза вообще не нужна и наверное еще в списке есть подобные страны.
Так почему же для таких стран, для всех кто нам дает бесплатный въезд, хоть с визой, хоть без нее, не сделать наши е-визы аналогично-бесплатными, и тем самым расположить их к себе?
И, действительно вопрос - почему отсутствует россия в списке? Пусть даже и с бесплатными е-визами.
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