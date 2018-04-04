В Україні стартувала видача електронних віз для іноземців

Додано: Сер 04 кві, 2018 22:29

stirol написав: Да что сроки и цены.



Посмотрите кто нуждается в визе: Австралия!? Да что сроки и цены.Посмотрите кто нуждается в визе: Австралия!?

Список действительно довольно странныйВместо того, чтобы одновременно с введением этих е-виз применить ценовой паритет с каждой страной, сколько они ставят визу нам столько и для них - и получить задел для дальнейших переговоров, механически всем ставят единую цену.Например, Мексика нам выдает такую же е-визу на 30 дней бесплатно. А в Малайзию, Сингапур, Антигуа и Барбуда - нам виза вообще не нужна и наверное еще в списке есть подобные страны.Так почему же для таких стран, для всех кто нам дает бесплатный въезд, хоть с визой, хоть без нее, не сделать наши е-визы аналогично-бесплатными, и тем самым расположить их к себе?И, действительно вопрос - почему отсутствует россия в списке? Пусть даже и с бесплатными е-визами.