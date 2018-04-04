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В Україні стартувала видача
електронних віз для іноземців

В Україні стартувала видача електронних віз для іноземців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:39

В Україні стартувала видача електронних віз для іноземців

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Дивися повний текст В Україні стартувала видача електронних віз для іноземців.
R2
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а де раіся? чому не в списку?
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Хочу обратить внимание на стоимость визы и сроки. Шенген стоит дешевле и делают его быстрее
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:37

Да что сроки и цены.

Посмотрите кто нуждается в визе: Австралия!?
stirol
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:35

  stirol написав:Да что сроки и цены. Посмотрите кто нуждается в визе: Австралия!?

Чего удивляться. В Россию, к примеру, европейцам тоже виза нужна. Вы думаете что из этого списка только Австралия развита лучше Украины?
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:29

  stirol написав:Да что сроки и цены.

Посмотрите кто нуждается в визе: Австралия!?


Список действительно довольно странный :roll:

Вместо того, чтобы одновременно с введением этих е-виз применить ценовой паритет с каждой страной, сколько они ставят визу нам столько и для них - и получить задел для дальнейших переговоров, механически всем ставят единую цену.
Например, Мексика нам выдает такую же е-визу на 30 дней бесплатно. А в Малайзию, Сингапур, Антигуа и Барбуда - нам виза вообще не нужна и наверное еще в списке есть подобные страны.
Так почему же для таких стран, для всех кто нам дает бесплатный въезд, хоть с визой, хоть без нее, не сделать наши е-визы аналогично-бесплатными, и тем самым расположить их к себе?

И, действительно вопрос - почему отсутствует россия в списке? Пусть даже и с бесплатными е-визами.
EKO
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