З урахуванням цього вкладу, загальний внесок Норвегії в бюджет Плану дій Ради Європи для України становитиме близько 4,6 мільйона євро
Дивися повний текст Норвегія надасть Україні 3,6 млн євро на реформи.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:45
Норвегія надасть Україні 3,6 млн євро на реформи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Норвегія надасть Україні 3,6 млн євро на реформи.
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:56
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:39
"Для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы Норвегия выделит 3,6 млн евро."
Чего не понятно? У них для нас есть План ЕЩЁ на 4 года. Вот на План для Украины все в СЕ и сдают деньги...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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