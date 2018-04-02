RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Норвегія надасть Україні
3,6 млн євро на реформи

Норвегія надасть Україні 3,6 млн євро на реформи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:45

Норвегія надасть Україні 3,6 млн євро на реформи

Пропонуємо до обговорення:
З урахуванням цього вкладу, загальний внесок Норвегії в бюджет Плану дій Ради Європи для України становитиме близько 4,6 мільйона євро

Дивися повний текст Норвегія надасть Україні 3,6 млн євро на реформи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81208
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:45

на реформы чего???
Cactus
 
Повідомлень: 718
З нами з: 26.08.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:56

  Cactus написав:на реформы чего???


На реформы депутатских карманов. Мало ж всё.
Артём
 
Заблокований
Повідомлень: 591
З нами з: 27.11.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:39

"Для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы Норвегия выделит 3,6 млн евро."

Чего не понятно? У них для нас есть План ЕЩЁ на 4 года. Вот на План для Украины все в СЕ и сдают деньги...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2090
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні стартувала видача електронних віз для іноземців
R2 » Сер 04 кві, 2018 12:39
3 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 13:37
stirol
Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні
R2 » Сер 04 кві, 2018 08:38
4 138
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 12:22
Faceless
1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений 1, 2, 3
R2 » Пон 02 кві, 2018 21:41
22 1387
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 11:42
Волгарь
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.