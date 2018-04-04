Норвегія надасть Україні 3,6 млн євро на реформи

Додано: Сер 04 кві, 2018 13:39

"Для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы Норвегия выделит 3,6 млн евро."



Чего не понятно? У них для нас есть План ЕЩЁ на 4 года. Вот на ПЛАН для Украины все в СЕ и сдают деньги...

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.