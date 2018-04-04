З урахуванням цього вкладу, загальний внесок Норвегії в бюджет Плану дій Ради Європи для України становитиме близько 4,6 мільйона євро
Дивися повний текст Норвегія надасть Україні 3,6 млн євро на реформи.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:45
Норвегія надасть Україні 3,6 млн євро на реформи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Норвегія надасть Україні 3,6 млн євро на реформи.
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:56
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:39
"Для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы Норвегия выделит 3,6 млн евро."
Чего не понятно? У них для нас есть План ЕЩЁ на 4 года. Вот на ПЛАН для Украины все в СЕ и сдают деньги...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:20
нецелевой вклад подразумевает лютый распил и еще с 30 новеньких Кайенов на разбитых дорогах.
Додано: Сер 04 кві, 2018 16:39
4 миллиона норвежцев, живущих в скалах на берегу Северного ледовитого, подкинут деньжат 40 миллионам украинцев, живущим на Плодородных чернозёмах :-)
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:02
Re: Норвегія надасть Україні 3,6 млн євро на реформи
Маловато будет..
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:03
Зачем?!! Ну зачем это?!! Что ни реформа - то хуже и хуже стает. Не трогали-бы ничего - было бы лучше а так... уф. Что уж говорить о том что даже Ж7 одобряет эту отвратительную мед реформу. Европа просто ужасно относится к Украине, отношение ниже плинтуса.
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