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НАБУ оцінило збитки
держави від Приватбанку

НАБУ оцінило збитки держави від Приватбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:29

НАБУ оцінило збитки держави від Приватбанку

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив директор Бюро Артем Ситник, виступаючи у Верховній Раді.

Дивися повний текст НАБУ оцінило збитки держави від Приватбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:30

Это все потому, что народ мало работает, и налоги платить не хочет! А банк такой один и в масштабах страны - мелочь. работать больше надо! И жить тогда станем лучше и читать всякое эдакое некогда будет. ))
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:07

И снег чистить не забываем самостоятельно.
voinovev2018
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