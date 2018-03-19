Про це заявив директор Бюро Артем Ситник, виступаючи у Верховній Раді.
Дивися повний текст НАБУ оцінило збитки держави від Приватбанку.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 14:29
НАБУ оцінило збитки держави від Приватбанку
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Дивися повний текст НАБУ оцінило збитки держави від Приватбанку.
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:30
Это все потому, что народ мало работает, и налоги платить не хочет! А банк такой один и в масштабах страны - мелочь. работать больше надо! И жить тогда станем лучше и читать всякое эдакое некогда будет. ))
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