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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:25

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Пропонуємо до обговорення:
Все, що потрібно знати про найгучнішу новинку осені-2017
monobank. Останні кілька днів це слово ви, напевно, зустрічали в соціальних мережах і на фінансових сайтах найчастіше. Команда екс-менеджерів Приватбанку почала видавати картки. Поки що monobank працює в тестовому режимі. Редакція Finance.ua отримала картку, уважно вивчила умови її обслуговування і перевірила, як вона працює.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:25

Не ведитесь на этот г***о банк!С ихним лимитом можно купить хлеба и то одну буханку!!!!! Раз в неделю! Недай Бог вы купите вторую ,сразу блок лимит ноль!))))) Я ору с этого г***о банка!Пример лемит при регистрации- 15000 при получении6500 при покупке на сумму 4669 на счету сразу ноль!это все в течении 4 часов! Вас держат за потонцеальных наркоманов! А не за клиентов банка!
ddimihh
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:22

Чем не нравится этот банк? Люди, которые стоят у основания банка - это бывшие председатели правления Приват банка. Монобанк https://monobank.com.ua/r/43mE реферальная программа позволяет зарабатывать деньги, где вы такие условия еще найдете? Главное - пользоваться услугами банка так, чтобы нравилось!
maksshevcovw
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:41

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

  maksshevcovw написав:Чем не нравится этот банк? Люди, которые стоят у основания банка - это бывшие председатели правления Приват банка.


Ответ на Ваш вопрос в следующем Вашем предложении.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:42

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

  maksshevcovw написав:Чем не нравится этот банк?

Собственно, это и не банк
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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