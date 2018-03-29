Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Все, що потрібно знати про найгучнішу новинку осені-2017 monobank. Останні кілька днів це слово ви, напевно, зустрічали в соціальних мережах і на фінансових сайтах найчастіше. Команда екс-менеджерів Приватбанку почала видавати картки. Поки що monobank працює в тестовому режимі. Редакція Finance.ua отримала картку, уважно вивчила умови її обслуговування і перевірила, як вона працює.
Не ведитесь на этот г***о банк!С ихним лимитом можно купить хлеба и то одну буханку!!!!! Раз в неделю! Недай Бог вы купите вторую ,сразу блок лимит ноль!))))) Я ору с этого г***о банка!Пример лемит при регистрации- 15000 при получении6500 при покупке на сумму 4669 на счету сразу ноль!это все в течении 4 часов! Вас держат за потонцеальных наркоманов! А не за клиентов банка!
Чем не нравится этот банк? Люди, которые стоят у основания банка - это бывшие председатели правления Приват банка. Монобанк https://monobank.com.ua/r/43mE реферальная программа позволяет зарабатывать деньги, где вы такие условия еще найдете? Главное - пользоваться услугами банка так, чтобы нравилось!