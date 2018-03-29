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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:25

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Пропонуємо до обговорення:
Все, що потрібно знати про найгучнішу новинку осені-2017
monobank. Останні кілька днів це слово ви, напевно, зустрічали в соціальних мережах і на фінансових сайтах найчастіше. Команда екс-менеджерів Приватбанку почала видавати картки. Поки що monobank працює в тестовому режимі. Редакція Finance.ua отримала картку, уважно вивчила умови її обслуговування і перевірила, як вона працює.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:25

Не ведитесь на этот г***о банк!С ихним лимитом можно купить хлеба и то одну буханку!!!!! Раз в неделю! Недай Бог вы купите вторую ,сразу блок лимит ноль!))))) Я ору с этого г***о банка!Пример лемит при регистрации- 15000 при получении6500 при покупке на сумму 4669 на счету сразу ноль!это все в течении 4 часов! Вас держат за потонцеальных наркоманов! А не за клиентов банка!
ddimihh
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:22

Чем не нравится этот банк? Люди, которые стоят у основания банка - это бывшие председатели правления Приват банка. Монобанк https://monobank.com.ua/r/43mE реферальная программа позволяет зарабатывать деньги, где вы такие условия еще найдете? Главное - пользоваться услугами банка так, чтобы нравилось!
maksshevcovw
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:41

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

  maksshevcovw написав:Чем не нравится этот банк? Люди, которые стоят у основания банка - это бывшие председатели правления Приват банка.


Ответ на Ваш вопрос в следующем Вашем предложении.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:42

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

  maksshevcovw написав:Чем не нравится этот банк?

Собственно, это и не банк
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:30

  ddimihh написав:Не ведитесь на этот г***о банк!С ихним лимитом можно купить хлеба и то одну буханку!!!!! Раз в неделю! Недай Бог вы купите вторую ,сразу блок лимит ноль!))))) Я ору с этого г***о банка!Пример лемит при регистрации- 15000 при получении6500 при покупке на сумму 4669 на счету сразу ноль!это все в течении 4 часов! Вас держат за потонцеальных наркоманов! А не за клиентов банка!


Не понимаю о чем вы пишите.
5 мес. пользуюсь. Первые 2 месяца посидел без лимита, потом дали 7000 на карту, и 20 тыс. на рассрочку. У меня проблем вообще никаких не возникало.

"Щенячего восторга", как у некоторых, конечно, не испытываю. Я бы это назвал бесплатным и стильным аналогом с чипом и бесконтактной оплатой карты "Универсальная".

Минусы:
- есть лимит на снятие наличных за раз в одном банкомате (не уверен, сам больше 1000 грн. не снимал).
- категории на кешбек каждый месяц разные, вашей любимой может не оказаться
- кешбек при снятии облагается налогами - 19.5%
- чистой рассрочки нет (как "Оплата частями"), но обещали.
- лично мне не хватает интернет-банкинга (Не все удобно делать по телефону).

Из плюсов:
- карта без абонплаты, с чипом и PayPass.
- стильный внешний вид карты и наличие удобных стильных плюшек (типа для перевода денег, при личной встрече, достаточно потрусить смартфонами в руках) :-)
- Мобильное приложение красивее и удобней чем у Привата. Удобней пополнять карту, пересылать деньги знакомым и прочее.
- кешбек (у меня за счет такси и продуктов питания около 300 грн. в месяц выходит)
- самый большой льготный период - 62 дня.
- платят за привлечение друзей по реф. ссылке: https://monobank.com.ua/r/gvXy (50 грн вам, 50 грн другу на бонусный счет)

Так что как пишут в статье выше: бесплатно - можно смело брать! :wink:
Yarick
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:32

НЕДОБАНК - худший банк, который я только мог себе представить. Замораживали мои деньги, я предоставлял подтверждение похождения моих средств, но они все равно их не разморозили. Кредитный лимит неадекватный, то 80000 грн, то 0 грн без возможности поднятия. Одним словом личные деньги в нем хранить не стоит точно. Ситуация с банками в Украине просто ужасная, и НЕДОБАНК выбрал стратегию пиара, с фишечками и т.д. Но никакие "фишечки" и "плюшечки" не заменят стабильность и доступность ваших личных средств, по этому крайне не рекомендую связываться с НЕДОБАНКОМ и на все вопросы почему, получать ответ - скоринговая модель...
sermoshkov
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:40

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Прямо какой-то бенефис "обиженных Моней" :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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