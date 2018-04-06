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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:41

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

  jp_jp_1980_jp написав:В техподдержке сказали, что т.к. я СПД, налоговая проверяет мой счет. Что за бред ? И пока эта проверка идет, я не могу пользоваться картой и деньгами.

Все правильно.
Так как вы СПД, то все ваши счета банк отправляет в ДФС. Счет будет заблокирован, пока банк не получит ответа от ДФС
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:56

В настоящее время мы предлагаем схему с плавающим кредитом с процентной ставкой 2% с правильным идентификатором.
Вы можете отправить запрос на получение кредита на любой необходимый вам кредит.
Мы предлагаем кредиты в размере от $ 5,000.00 USD Мин. $ 50,000,000.00 USD Макс.
Мы долгосрочный кредит от пяти (пяти) до пятидесяти (50) лет максимум.
Мы предоставляем следующий вид займа: проектный кредит, рефинансирующий кредит, кредиты на инвестирование в бизнес, автомобиль или транспортное средство. Кредиты, студенческий кредит, консолидация задолженности, жилье. Кредиты, личные займы, путевые и отпускные ссуды, кредит на Рождество и новый год.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:56

В настоящее время мы предлагаем схему с плавающим кредитом с процентной ставкой 2% с правильным идентификатором.
Вы можете отправить запрос на получение кредита на любой необходимый вам кредит.
Мы предлагаем кредиты в размере от $ 5,000.00 USD Мин. $ 50,000,000.00 USD Макс.
Мы долгосрочный кредит от пяти (пяти) до пятидесяти (50) лет максимум.
Мы предоставляем следующий вид займа: проектный кредит, рефинансирующий кредит, кредиты на инвестирование в бизнес, автомобиль или транспортное средство. Кредиты, студенческий кредит, консолидация задолженности, жилье. Кредиты, личные займы, путевые и отпускные ссуды, кредит на Рождество и новый год.
Наша компания также нуждается в персоне, которая может быть представителем нашей компании в вашей стране.
Свяжитесь с нашим офисом ФИНАНСОВОЙ КРЕДИТНОЙ ФИРМЫ STEVEN WILLIAMS по электронной почте: stevenwills0001@gmail.com
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