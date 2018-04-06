Все правильно.
Так как вы СПД, то все ваши счета банк отправляет в ДФС. Счет будет заблокирован, пока банк не получит ответа от ДФС
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:41
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
Все правильно.
Так как вы СПД, то все ваши счета банк отправляет в ДФС. Счет будет заблокирован, пока банк не получит ответа от ДФС
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:56
В настоящее время мы предлагаем схему с плавающим кредитом с процентной ставкой 2% с правильным идентификатором.
Вы можете отправить запрос на получение кредита на любой необходимый вам кредит.
Мы предлагаем кредиты в размере от $ 5,000.00 USD Мин. $ 50,000,000.00 USD Макс.
Мы долгосрочный кредит от пяти (пяти) до пятидесяти (50) лет максимум.
Мы предоставляем следующий вид займа: проектный кредит, рефинансирующий кредит, кредиты на инвестирование в бизнес, автомобиль или транспортное средство. Кредиты, студенческий кредит, консолидация задолженности, жилье. Кредиты, личные займы, путевые и отпускные ссуды, кредит на Рождество и новый год.
Наша компания также нуждается в персоне, которая может быть представителем нашей компании в вашей стране.
Свяжитесь с нашим офисом ФИНАНСОВОЙ КРЕДИТНОЙ ФИРМЫ STEVEN WILLIAMS по электронной почте: stevenwills0001@gmail.com
Если вы заинтересованы в нашем финансовом предложении и хотите получить кредит у нас, свяжитесь с нами и дайте нам информацию ниже, и это будет необходимо для
сумма кредита соответственно.
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Имя: ____________________________
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Оккупация: ___________________________
Цель для займа: _____________________
Телефон: ________________________________
Факс: __________________________________
В знак признания этих деталей будут отправлены хорошо рассчитанные Условия и положения, включая соглашение.
Благодарю вас за ваше покровительство!
С наилучшими пожеланиями,
ФИНАНСОВАЯ КРЕДИТНАЯ ФИРМА СТИВЕН УИЛЬЯМС
Электронная почта: stevenwills0001@gmail.com
Веб-сайт:
Твиттер: stevenwills0001
Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:56
В настоящее время мы предлагаем схему с плавающим кредитом с процентной ставкой 2% с правильным идентификатором.
Вы можете отправить запрос на получение кредита на любой необходимый вам кредит.
Мы предлагаем кредиты в размере от $ 5,000.00 USD Мин. $ 50,000,000.00 USD Макс.
Мы долгосрочный кредит от пяти (пяти) до пятидесяти (50) лет максимум.
Мы предоставляем следующий вид займа: проектный кредит, рефинансирующий кредит, кредиты на инвестирование в бизнес, автомобиль или транспортное средство. Кредиты, студенческий кредит, консолидация задолженности, жилье. Кредиты, личные займы, путевые и отпускные ссуды, кредит на Рождество и новый год.
Наша компания также нуждается в персоне, которая может быть представителем нашей компании в вашей стране.
Свяжитесь с нашим офисом ФИНАНСОВОЙ КРЕДИТНОЙ ФИРМЫ STEVEN WILLIAMS по электронной почте: stevenwills0001@gmail.com
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