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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:41

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

  jp_jp_1980_jp написав:В техподдержке сказали, что т.к. я СПД, налоговая проверяет мой счет. Что за бред ? И пока эта проверка идет, я не могу пользоваться картой и деньгами.

Все правильно.
Так как вы СПД, то все ваши счета банк отправляет в ДФС. Счет будет заблокирован, пока банк не получит ответа от ДФС
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:46

Faceless -читайте внимательно - открывала карту монобанка, как физ лицо.
svetsystem2018
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:48

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

svetsystem2018 написав:Faceless -читайте внимательно - открывала карту монобанка, как физ лицо.


Не имеет значения, как открывали - если вы СПД, все ваши счета отправляют в налоговую
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Faceless
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