Все правильно.
Так как вы СПД, то все ваши счета банк отправляет в ДФС. Счет будет заблокирован, пока банк не получит ответа от ДФС
|
|
|
Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:41
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
Все правильно.
Так как вы СПД, то все ваши счета банк отправляет в ДФС. Счет будет заблокирован, пока банк не получит ответа от ДФС
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 09 кві, 2018 14:46
Faceless -читайте внимательно - открывала карту монобанка, как физ лицо.
Додано: Пон 09 кві, 2018 14:48
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
Не имеет значения, как открывали - если вы СПД, все ваши счета отправляют в налоговую
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
реклама
|