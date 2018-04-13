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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Пон 09 кві, 2018 14:46
Faceless -читайте внимательно - открывала карту монобанка, как физ лицо.
Додано: Пон 09 кві, 2018 14:48
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
Не имеет значения, как открывали - если вы СПД, все ваши счета отправляют в налоговую
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:49
Открыл еще один минус для себя:
- При досрочном погашении рассрочки, комиссия снимается за весь период.
Получить карту Монобанка: https://monobank.com.ua/r/gvXy
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:51
Там написано что обслуживание карты бесплатно ПЕРВЫЙ ГОД. А сколько придется платить после этого? Или оно бесплатное вообще?
Додано: Суб 14 кві, 2018 20:02
Где написано?
А даже если и станет невыгодной или платной - закрыть нет проблем
Всё IMHO
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