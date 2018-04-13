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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:46

Faceless -читайте внимательно - открывала карту монобанка, как физ лицо.
svetsystem2018
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:48

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

svetsystem2018 написав:Faceless -читайте внимательно - открывала карту монобанка, как физ лицо.


Не имеет значения, как открывали - если вы СПД, все ваши счета отправляют в налоговую
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:49

  Yarick написав:
  ddimihh написав:Не ведитесь на этот г***о банк!С ихним лимитом можно купить хлеба и то одну буханку!!!!! Раз в неделю! Недай Бог вы купите вторую ,сразу блок лимит ноль!))))) Я ору с этого г***о банка!Пример лемит при регистрации- 15000 при получении6500 при покупке на сумму 4669 на счету сразу ноль!это все в течении 4 часов! Вас держат за потонцеальных наркоманов! А не за клиентов банка!


Не понимаю о чем вы пишите.
5 мес. пользуюсь. Первые 2 месяца посидел без лимита, потом дали 7000 на карту, и 20 тыс. на рассрочку. У меня проблем вообще никаких не возникало.

"Щенячего восторга", как у некоторых, конечно, не испытываю. Я бы это назвал бесплатным и стильным аналогом с чипом и бесконтактной оплатой карты "Универсальная".

Минусы:
- есть лимит на снятие наличных за раз в одном банкомате (не уверен, сам больше 1000 грн. не снимал).
- категории на кешбек каждый месяц разные, вашей любимой может не оказаться
- кешбек при снятии облагается налогами - 19.5%
- чистой рассрочки нет (как "Оплата частями"), но обещали.
- лично мне не хватает интернет-банкинга (Не все удобно делать по телефону).

Из плюсов:
- карта без абонплаты, с чипом и PayPass.
- стильный внешний вид карты и наличие удобных стильных плюшек (типа для перевода денег, при личной встрече, достаточно потрусить смартфонами в руках) :-)
- Мобильное приложение красивее и удобней чем у Привата. Удобней пополнять карту, пересылать деньги знакомым и прочее.
- кешбек (у меня за счет такси и продуктов питания около 300 грн. в месяц выходит)
- самый большой льготный период - 62 дня.
- платят за привлечение друзей по реф. ссылке: https://monobank.com.ua/r/gvXy (50 грн вам, 50 грн другу на бонусный счет)

Так что как пишут в статье выше: бесплатно - можно смело брать! :wink:


Открыл еще один минус для себя:
- При досрочном погашении рассрочки, комиссия снимается за весь период.
Получить карту Монобанка: https://monobank.com.ua/r/gvXy
Yarick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:51

Там написано что обслуживание карты бесплатно ПЕРВЫЙ ГОД. А сколько придется платить после этого? Или оно бесплатное вообще?
maks_bencharskiy
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 20:02

  maks_bencharskiy написав:Там написано что обслуживание карты бесплатно ПЕРВЫЙ ГОД. А сколько придется платить после этого? Или оно бесплатное вообще?

Где написано?
А даже если и станет невыгодной или платной - закрыть нет проблем
Всё IMHO
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