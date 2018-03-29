Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Yarick написав:

ddimihh написав: Не ведитесь на этот г***о банк!С ихним лимитом можно купить хлеба и то одну буханку!!!!! Раз в неделю! Недай Бог вы купите вторую ,сразу блок лимит ноль!))))) Я ору с этого г***о банка!Пример лемит при регистрации- 15000 при получении6500 при покупке на сумму 4669 на счету сразу ноль!это все в течении 4 часов! Вас держат за потонцеальных наркоманов! А не за клиентов банка! Не ведитесь на этот г***о банк!С ихним лимитом можно купить хлеба и то одну буханку!!!!! Раз в неделю! Недай Бог вы купите вторую ,сразу блок лимит ноль!))))) Я ору с этого г***о банка!Пример лемит при регистрации- 15000 при получении6500 при покупке на сумму 4669 на счету сразу ноль!это все в течении 4 часов! Вас держат за потонцеальных наркоманов! А не за клиентов банка!

Не понимаю о чем вы пишите.5 мес. пользуюсь. Первые 2 месяца посидел без лимита, потом дали 7000 на карту, и 20 тыс. на рассрочку. У меня проблем вообще никаких не возникало."Щенячего восторга", как у некоторых, конечно, не испытываю. Я бы это назвал бесплатным и стильным аналогом с чипом и бесконтактной оплатой карты "Универсальная".- есть лимит на снятие наличных за раз в одном банкомате (не уверен, сам больше 1000 грн. не снимал).- категории на кешбек каждый месяц разные, вашей любимой может не оказаться- кешбек при снятии облагается налогами - 19.5%- чистой рассрочки нет (как "Оплата частями"), но обещали.- лично мне не хватает интернет-банкинга (Не все удобно делать по телефону).- карта без абонплаты, с чипом и PayPass.- стильный внешний вид карты и наличие удобных стильных плюшек (типа для перевода денег, при личной встрече, достаточно потрусить смартфонами в руках)- Мобильное приложение красивее и удобней чем у Привата. Удобней пополнять карту, пересылать деньги знакомым и прочее.- кешбек (у меня за счет такси и продуктов питания около 300 грн. в месяц выходит)- самый большой льготный период - 62 дня.- платят за привлечение друзей по реф. ссылке:(50 грн вам, 50 грн другу на бонусный счет)Так что как пишут в статье выше: бесплатно - можно смело брать!