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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:58

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

В тарифах прописана комиссия за получение перевода с карт зарубежных банков на карту monobank 1,8% - подскажите, кто пробовал, никаких допкомиссий не возникает? И есть ли лучшие варианты на сегодняшний день?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:05

Налоговая

Скажите а какой банк имеет право передачи данных своего клиента в налоговую ?
v69
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:12

  v69 написав:Скажите а какой банк имеет право передачи данных своего клиента в налоговую ?

Если клиент ФОП, то любой банк, не просто имеет право, а обязан уведомить налоговую об открытии счета.
По обычным физлицам - ничего не передают и не имеют право.
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Faceless
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