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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Чет 10 тра, 2018 18:58
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
В тарифах прописана комиссия за получение перевода с карт зарубежных банков на карту monobank 1,8% - подскажите, кто пробовал, никаких допкомиссий не возникает? И есть ли лучшие варианты на сегодняшний день?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:05
Налоговая
Скажите а какой банк имеет право передачи данных своего клиента в налоговую ?
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:12
Если клиент ФОП, то любой банк, не просто имеет право, а обязан уведомить налоговую об открытии счета.
По обычным физлицам - ничего не передают и не имеют право.
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