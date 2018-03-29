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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Чет 10 тра, 2018 18:58
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
В тарифах прописана комиссия за получение перевода с карт зарубежных банков на карту monobank 1,8% - подскажите, кто пробовал, никаких допкомиссий не возникает? И есть ли лучшие варианты на сегодняшний день?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:05
Налоговая
Скажите а какой банк имеет право передачи данных своего клиента в налоговую ?
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:12
Если клиент ФОП, то любой банк, не просто имеет право, а обязан уведомить налоговую об открытии счета.
По обычным физлицам - ничего не передают и не имеют право.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 19:18
Если клиент фоп, можно открыть обычный счёт как физлицо ? Пользоваться для оплаты коммунальных иногда переводить небольшие суммы, не будет ли геморроя с отчетами в налоговую, передаются ли данные ?
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:35
Доброго дня. Питання, при поповнення мобільного телефону через приват 24 , при використанні кредитних коштів знімається комісія. Хоча при поповнення через офіційний сайт мобільного оператора комісія не знімається взагалі. Навіть при використанні кредитних коштів. Тому звісно проводжу поповнення через сайт оператора , хоча це трохи довше. Як у монобанк проходить поповнення через власний додаток? І чи е обмеження, бачу що не більще 20 операцій в місяць.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:20
Если не ошибаюсь, всего пополнений не более 10000грн в месяц
Всё IMHO
Додано: Суб 19 тра, 2018 14:33
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
И за кредитные комисс не берет
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