Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Додано: Чет 10 тра, 2018 18:58

В тарифах прописана комиссия за получение перевода с карт зарубежных банков на карту monobank 1,8% - подскажите, кто пробовал, никаких допкомиссий не возникает? И есть ли лучшие варианты на сегодняшний день?

Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.