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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:10

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

  proftpd66 написав:ВНИМАНИЕ!! SWIFT который уже пришел не засчитывают. Не рекоммендую пользоваться никогда для SWIFT


яка аргументація, вимагають пояснюючі документи до переказу?
чи сума велика.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:07

greenozon, агрументация что у них не отобразился текст о свифте.

сумма около 1000, в интернете запрашивают за 200$.
И их заставляет НБУ это делать.

Если у Вас есть инвойсы и/или договор, то в принципе ничего страшного.

[+] Вчера свифт засчитался по курсу 26.22, в привате - 25.9, межбанк - 26.14
[+] Я оплачивал свифт и он был на 20$ дешевле. Это радует.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:53

Как по поводу swift на этот банк из-за границы? Есть риски комиссии, кто пробовал?
porada_i_o
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:14

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bogdan_sss
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:12

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