яка аргументація, вимагають пояснюючі документи до переказу?
чи сума велика.
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:10
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
яка аргументація, вимагають пояснюючі документи до переказу?
чи сума велика.
+50грн !
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:07
greenozon, агрументация что у них не отобразился текст о свифте.
сумма около 1000, в интернете запрашивают за 200$.
И их заставляет НБУ это делать.
Если у Вас есть инвойсы и/или договор, то в принципе ничего страшного.
[+] Вчера свифт засчитался по курсу 26.22, в привате - 25.9, межбанк - 26.14
[+] Я оплачивал свифт и он был на 20$ дешевле. Это радует.
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:53
Как по поводу swift на этот банк из-за границы? Есть риски комиссии, кто пробовал?
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:25
Пользуюсь услугами банка с открытия. На деньги не обманывают. Оформление много времени не занимает и не нужно куда-то ехать и сидеть в очередях. Присутствует бесконтактная оплата. Оплата коммуналки, интернета или мобильного без комиссии и намного быстрее и удобнее. Пополнение карты через IBOX также без комиссии, при пополненим через другие терминалы банк возвращает 3% суммы пополнения в счет кешбэка. Кешбэк действительно выводится. Советую оформить карту по ссылке и получить дополнительные 50 грн на счет кешбэка
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