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Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:53
Как по поводу swift на этот банк из-за границы? Есть риски комиссии, кто пробовал?
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porada_i_o
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:14
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:12
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:47
Осталось иметь деньги, чтобы сотрудничать с этим банком
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nikschelok2012
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Додано: Пон 16 лип, 2018 22:24
"...Через monobank вы можете быстро и бесплатно перевести деньги из «Привата»..."
Ерунда! Минимальная комиссия при переводе "Приватбанк" / "Монобанк" 5 грн.!
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mykhalich18
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Додано: Вів 17 лип, 2018 14:51
mykhalich18 написав:
"...Через monobank вы можете быстро и бесплатно перевести деньги из «Привата»..."
Ерунда! Минимальная комиссия при переводе "Приватбанк" / "Монобанк" 5 грн.!
Монобанк возвращает эту комиссию
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Faceless
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4
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:09
Faceless написав: mykhalich18 написав:
"...Через monobank вы можете быстро и бесплатно перевести деньги из «Привата»..."
Ерунда! Минимальная комиссия при переводе "Приватбанк" / "Монобанк" 5 грн.!
Монобанк возвращает эту комиссию
Эту не хотят.
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Aps
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