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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:53

Как по поводу swift на этот банк из-за границы? Есть риски комиссии, кто пробовал?
porada_i_o
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:14

Lorem ipsum
bogdan_sss
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:12

dolor sit amet
bogdan_sss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:47

Осталось иметь деньги, чтобы сотрудничать с этим банком
nikschelok2012
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:24

"...Через monobank вы можете быстро и бесплатно перевести деньги из «Привата»..."
Ерунда! Минимальная комиссия при переводе "Приватбанк" / "Монобанк" 5 грн.!
mykhalich18
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:51

  mykhalich18 написав:"...Через monobank вы можете быстро и бесплатно перевести деньги из «Привата»..."
Ерунда! Минимальная комиссия при переводе "Приватбанк" / "Монобанк" 5 грн.!

Монобанк возвращает эту комиссию
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:09

  Faceless написав:
  mykhalich18 написав:"...Через monobank вы можете быстро и бесплатно перевести деньги из «Привата»..."
Ерунда! Минимальная комиссия при переводе "Приватбанк" / "Монобанк" 5 грн.!

Монобанк возвращает эту комиссию


Эту не хотят. :(
Aps
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