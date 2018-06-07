Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:53
Как по поводу swift на этот банк из-за границы? Есть риски комиссии, кто пробовал?
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:24
"...Через monobank вы можете быстро и бесплатно перевести деньги из «Привата»..."
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Додано: Вів 17 лип, 2018 14:51
Монобанк возвращает эту комиссию
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:09
Додано: Чет 19 лип, 2018 22:10
Хоть банк и даёт возможность использовать кредитную линию, эта карта НЕ является кредитной. На ней есть надпись Debit на голограмме сзади, Ее BIN тоже пробивается по базам как master card debit world(не credit). Кредитной картой тут и не пахнет, и использовать ее за границей как кредитную не получится. Хотя, в прочем для использования в Украине, Ее Кешбеки, Кредитная линия и процент на остаток весьма привлекательны.
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