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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:53

Как по поводу swift на этот банк из-за границы? Есть риски комиссии, кто пробовал?
porada_i_o
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:14

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bogdan_sss
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:12

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bogdan_sss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:47

Осталось иметь деньги, чтобы сотрудничать с этим банком
nikschelok2012
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:24

"...Через monobank вы можете быстро и бесплатно перевести деньги из «Привата»..."
Ерунда! Минимальная комиссия при переводе "Приватбанк" / "Монобанк" 5 грн.!
mykhalich18
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:51

  mykhalich18 написав:"...Через monobank вы можете быстро и бесплатно перевести деньги из «Привата»..."
Ерунда! Минимальная комиссия при переводе "Приватбанк" / "Монобанк" 5 грн.!

Монобанк возвращает эту комиссию
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:09

  Faceless написав:
  mykhalich18 написав:"...Через monobank вы можете быстро и бесплатно перевести деньги из «Привата»..."
Ерунда! Минимальная комиссия при переводе "Приватбанк" / "Монобанк" 5 грн.!

Монобанк возвращает эту комиссию


Эту не хотят. :(
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 22:10

Хоть банк и даёт возможность использовать кредитную линию, эта карта НЕ является кредитной. На ней есть надпись Debit на голограмме сзади, Ее BIN тоже пробивается по базам как master card debit world(не credit). Кредитной картой тут и не пахнет, и использовать ее за границей как кредитную не получится. Хотя, в прочем для использования в Украине, Ее Кешбеки, Кредитная линия и процент на остаток весьма привлекательны.
leo_kolezhuk
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