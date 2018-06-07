Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Додано: Пон 23 лип, 2018 09:41

Удивлен, что за несколько месяцев так никто и не заставил монобанк изменить условия договора.Получая карту вы разрешаете получать информацию о долгах людей из своей контактной книги телефона (и любую другую банковскую информацию), а так же разрешаете монобанку показывать ВАШИ долги, размер к.лимита, просрочки если есть и любую другую банковскую тайну ВСЕМ из вашей телефонной книги ИЛИ ВООБЩЕ ЛЮБЫМ 3-М лицам.Больше всего меня отталкивает от этой конторы то, что сотрудники там врут и ТУПЯТ, рассказывая, что ничего такого в условиях нет даже если тыкаешь их носом в пункт правил. При чем тупят ЖЕСТКО в стиле "вы читали мое последнее сообщение с тем, что я написал?" будто оно имеет высшую силу в сравнении с подписываемым договором. "Для нас очень важно сохранить конфиденциальность ваших персональных данных" - шутка та еще.2.9. Клієнт підписанням Договору, підтверджує, що:(в) Підписанням Договору Клієнт також підтверджує, що:● погоджується з режимом використання інформації, зазначеної у цьому Договорі;● Клієнт не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, настання події, зазначеної в цьому Договорі;● надає згоду Банку (його уповноваженим особам) інформувати Клієнта (а у випадку виникнення простроченої заборгованості - і будь-яких третіх осіб), зокрема, про стан рахунків, про факти невиконання зобов’язань за Договором, про стан обслуговування та розмір заборгованості заДоговором, про строки та умови погашення такої заборгованості, про строки здійснення чергових платежів, про зміну умов обслуговування клієнтів Банку та нові послуги Банку та про будь-яку іншу інформацію, що стосується банківських послуг та умов Договору та/або будь-яких іншихдоговорів, шляхом направлення відповідних повідомлень будь-якими засобами зв`язку, зокрема, але не виключно, поштою (в тому числі електронною поштою), вказаною у Договорі, та/або за іншою адресою, про яку Клієнт письмово повідомив Банк при зміні адреси, та/або на номермобільного телефону Клієнта, та/або на автовідповідач телефону тощо; а також Клієнт погоджується отримувати попередньо погоджені Банком кредитні картки та/або інші платіжні картки або кредитні продукти Банку, а також правила та інструкції щодо їх використання. Клієнтнадає Банку дозвіл на розкриття Банком інформації щодо Клієнта, яка згідно із законодавством України містить банківську таємницю;● надає згоду Банку (його уповноваженим особам) інформувати Клієнта щодо наявності простроченої заборгованості інших клієнтів перед Банком, що зазначені в телефонній книзі Клієнта (зокрема, про стан рахунків, про факти невиконання зобов’язань за Договором, про стан обслуговування та розмір заборгованості за Договором, про строки та умови погашення такої заборгованості, про строки здійснення чергових платежів);