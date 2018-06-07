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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:53

Как по поводу swift на этот банк из-за границы? Есть риски комиссии, кто пробовал?
porada_i_o
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:14

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bogdan_sss
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:12

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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:47

Осталось иметь деньги, чтобы сотрудничать с этим банком
nikschelok2012
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:24

"...Через monobank вы можете быстро и бесплатно перевести деньги из «Привата»..."
Ерунда! Минимальная комиссия при переводе "Приватбанк" / "Монобанк" 5 грн.!
mykhalich18
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:51

  mykhalich18 написав:"...Через monobank вы можете быстро и бесплатно перевести деньги из «Привата»..."
Ерунда! Минимальная комиссия при переводе "Приватбанк" / "Монобанк" 5 грн.!

Монобанк возвращает эту комиссию
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:09

  Faceless написав:
  mykhalich18 написав:"...Через monobank вы можете быстро и бесплатно перевести деньги из «Привата»..."
Ерунда! Минимальная комиссия при переводе "Приватбанк" / "Монобанк" 5 грн.!

Монобанк возвращает эту комиссию


Эту не хотят. :(
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 22:10

Хоть банк и даёт возможность использовать кредитную линию, эта карта НЕ является кредитной. На ней есть надпись Debit на голограмме сзади, Ее BIN тоже пробивается по базам как master card debit world(не credit). Кредитной картой тут и не пахнет, и использовать ее за границей как кредитную не получится. Хотя, в прочем для использования в Украине, Ее Кешбеки, Кредитная линия и процент на остаток весьма привлекательны.
leo_kolezhuk
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:41

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Удивлен, что за несколько месяцев так никто и не заставил монобанк изменить условия договора.
Получая карту вы разрешаете получать информацию о долгах людей из своей контактной книги телефона (и любую другую банковскую информацию), а так же разрешаете монобанку показывать ВАШИ долги, размер к.лимита, просрочки если есть и любую другую банковскую тайну ВСЕМ из вашей телефонной книги ИЛИ ВООБЩЕ ЛЮБЫМ 3-М лицам.

Больше всего меня отталкивает от этой конторы то, что сотрудники там врут и ТУПЯТ, рассказывая, что ничего такого в условиях нет даже если тыкаешь их носом в пункт правил. При чем тупят ЖЕСТКО в стиле "вы читали мое последнее сообщение с тем, что я написал?" будто оно имеет высшую силу в сравнении с подписываемым договором. "Для нас очень важно сохранить конфиденциальность ваших персональных данных" - шутка та еще.
https://monobank.com.ua/umovy
2.9. Клієнт підписанням Договору, підтверджує, що:
(в) Підписанням Договору Клієнт також підтверджує, що:
● погоджується з режимом використання інформації, зазначеної у цьому Договорі;
● Клієнт не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, настання події, зазначеної в цьому Договорі;
● надає згоду Банку (його уповноваженим особам) інформувати Клієнта (а у випадку виникнення простроченої заборгованості - і будь-яких третіх осіб), зокрема, про стан рахунків, про факти невиконання зобов’язань за Договором, про стан обслуговування та розмір заборгованості за
Договором, про строки та умови погашення такої заборгованості, про строки здійснення чергових платежів, про зміну умов обслуговування клієнтів Банку та нові послуги Банку та про будь-яку іншу інформацію, що стосується банківських послуг та умов Договору та/або будь-яких інших
договорів, шляхом направлення відповідних повідомлень будь-якими засобами зв`язку, зокрема, але не виключно, поштою (в тому числі електронною поштою), вказаною у Договорі, та/або за іншою адресою, про яку Клієнт письмово повідомив Банк при зміні адреси, та/або на номер
мобільного телефону Клієнта, та/або на автовідповідач телефону тощо; а також Клієнт погоджується отримувати попередньо погоджені Банком кредитні картки та/або інші платіжні картки або кредитні продукти Банку, а також правила та інструкції щодо їх використання. Клієнт
надає Банку дозвіл на розкриття Банком інформації щодо Клієнта, яка згідно із законодавством України містить банківську таємницю;
● надає згоду Банку (його уповноваженим особам) інформувати Клієнта щодо наявності простроченої заборгованості інших клієнтів перед Банком, що зазначені в телефонній книзі Клієнта (зокрема, про стан рахунків, про факти невиконання зобов’язань за Договором, про стан обслуговування та розмір заборгованості за Договором, про строки та умови погашення такої заборгованості, про строки здійснення чергових платежів);
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