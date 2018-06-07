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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:18

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

  Slx написав:надає згоду Банку (його уповноваженим особам) інформувати Клієнта щодо наявності простроченої заборгованості інших клієнтів перед Банком, що зазначені в телефонній книзі Клієнта (зокрема, про стан рахунків, про факти невиконання зобов’язань за Договором, про стан обслуговування та розмір заборгованості за Договором, про строки та умови погашення такої заборгованості, про строки здійснення чергових платежів);
многие смартфоны дают возможность для каждого приложения делать правила разрешать либо запрещать какие-либо действия не взирая на запрос таких прав в самом приложении Андроид. Проще говоря запретить Монобанку програмным способом читать вашу записную книгу на смартфоне - что я и сделал . Согласен НЕ приятный договор. Не хочу забирать ваше право опубликовать в соответствующей теме Monobank данный вопрос что бы присутствующий там представитель банка ПУБЛИЧНО ответил
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  nikschelok2012 написав:Осталось иметь деньги, чтобы сотрудничать с этим банком

достаточно честного имени,сами всё нальют
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Мизантрóп
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Мизантрóп Вроде условия очень даже не плохие, задумываюсь над подключением.
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