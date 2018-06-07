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Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
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Додано: Пон 23 лип, 2018 12:18
Slx написав:
надає згоду Банку (його уповноваженим особам) інформувати Клієнта щодо наявності простроченої заборгованості інших клієнтів перед Банком, що зазначені в телефонній книзі Клієнта (зокрема, про стан рахунків, про факти невиконання зобов’язань за Договором, про стан обслуговування та розмір заборгованості за Договором, про строки та умови погашення такої заборгованості, про строки здійснення чергових платежів);
многие смартфоны дают возможность для каждого приложения делать правила разрешать либо запрещать какие-либо действия не взирая на запрос таких прав в самом приложении Андроид. Проще говоря запретить Монобанку програмным способом читать вашу записную книгу на смартфоне - что я и сделал . Согласен НЕ приятный договор. Не хочу забирать ваше право опубликовать в соответствующей теме Monobank
данный вопрос что бы присутствующий там представитель банка ПУБЛИЧНО ответил
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Додано: Пон 23 лип, 2018 12:29
nikschelok2012 написав:
Осталось иметь деньги, чтобы сотрудничать с этим банком
достаточно честного имени,сами всё нальют
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:19
Мизантрóп Вроде условия очень даже не плохие, задумываюсь над подключением.
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