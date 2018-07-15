Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

|
|
|
Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Суб 29 вер, 2018 09:21
На крупном складе новой почты был пожар и вероятно ваша карта там сгорела. Раз прислали ТТН значит карту отправили но она не дошла. Мощно здесь не причем
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:58
leo_kolezhuk
Да, с этим есть нюансы, особенно за рубежом, когда пытаешься взять напрокат машину, они просят кредитную карту, а на кредитной карте Моно написано Debit.
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:51
Карта нужна
ddimihh
Пользуюсь картой 8 мес. Доволен, проблем никаких. Очень удобное приложение для пользования услугами. Всем советую.
|