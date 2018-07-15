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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 09:21

На крупном складе новой почты был пожар и вероятно ваша карта там сгорела. Раз прислали ТТН значит карту отправили но она не дошла. Мощно здесь не причем
agape1976
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:57

Монобанк вери вери гут!
omegaltd2007
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:58

leo_kolezhuk
Да, с этим есть нюансы, особенно за рубежом, когда пытаешься взять напрокат машину, они просят кредитную карту, а на кредитной карте Моно написано Debit.
truster01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:33

Можно ли пересылать/получать на карту монобанка деньги из России?
timuroffsianik
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:51

Карта нужна

ddimihh
Пользуюсь картой 8 мес. Доволен, проблем никаких. Очень удобное приложение для пользования услугами. Всем советую. :)
Oleg3011
 
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