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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 09:21

На крупном складе новой почты был пожар и вероятно ваша карта там сгорела. Раз прислали ТТН значит карту отправили но она не дошла. Мощно здесь не причем
agape1976
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:57

Монобанк вери вери гут!
omegaltd2007
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:58

leo_kolezhuk
Да, с этим есть нюансы, особенно за рубежом, когда пытаешься взять напрокат машину, они просят кредитную карту, а на кредитной карте Моно написано Debit.
truster01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:33

Можно ли пересылать/получать на карту монобанка деньги из России?
timuroffsianik
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:51

Карта нужна

ddimihh
Пользуюсь картой 8 мес. Доволен, проблем никаких. Очень удобное приложение для пользования услугами. Всем советую. :)
Oleg3011
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:13

  Oleg3011 написав:ddimihh
Пользуюсь картой 8 мес. Доволен, проблем никаких. Очень удобное приложение для пользования услугами. Всем советую. :)


Я використовую його. дуже радий
meeltem
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:28

ошибка в разделе проценты на остаток
проценты начисляются на остаток в конце каждого дня, а выплачиваются в конце месяца
dan1l_zp_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:46

Подскажите, в каком банкомате с данной карты можно снимать деньги?

Как знаю, в банкоматах установлен лимит на снятие средств с карты других банков (500-1000грг за транзакцию). Если необходимо снять с карты 10-15 тыс. Грн -то это не сильно удобно

Также по карте указано, что нет комиссий на оплату. То есть если я перевожу на счёт по реквизитам другого банка ( тот же Приват или УкрСиббанк), то совсем не будет никакой комиссии?

Благодарю за ответ
amily
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 07:45

  D2 написав:Пропонуємо до обговорення

Користуюсь рік - жодних нарікань, гідний продукт (як хтось писав:"щенячий візг")!!! У порівнянні з іншими банками, клієнтом яких я був чи є (кредобанк, укрсиббанк, приватбанк) - котяра рулить. В обслуговуванні карти є єдина незручність - зняття готівки по 1000 за операцію, АЛЕ якщо задуматись, то це втрата 5 грн за обналічку і нкможливість їх потратити з кешбеком ! "Ні" готівці - "Так" платіжному терміналу в кожну точку площею понад 25 м.кв. (як того вимагає закон). І буде щастя !!!
it-cent
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