Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

|
|
|
Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Суб 29 вер, 2018 09:21
На крупном складе новой почты был пожар и вероятно ваша карта там сгорела. Раз прислали ТТН значит карту отправили но она не дошла. Мощно здесь не причем
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:58
leo_kolezhuk
Да, с этим есть нюансы, особенно за рубежом, когда пытаешься взять напрокат машину, они просят кредитную карту, а на кредитной карте Моно написано Debit.
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:51
Карта нужна
ddimihh
Пользуюсь картой 8 мес. Доволен, проблем никаких. Очень удобное приложение для пользования услугами. Всем советую.
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:13
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:28
ошибка в разделе проценты на остаток
проценты начисляются на остаток в конце каждого дня, а выплачиваются в конце месяца
Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:46
Подскажите, в каком банкомате с данной карты можно снимать деньги?
Как знаю, в банкоматах установлен лимит на снятие средств с карты других банков (500-1000грг за транзакцию). Если необходимо снять с карты 10-15 тыс. Грн -то это не сильно удобно
Также по карте указано, что нет комиссий на оплату. То есть если я перевожу на счёт по реквизитам другого банка ( тот же Приват или УкрСиббанк), то совсем не будет никакой комиссии?
Благодарю за ответ
Додано: Суб 27 жов, 2018 07:45
Користуюсь рік - жодних нарікань, гідний продукт (як хтось писав:"щенячий візг")!!! У порівнянні з іншими банками, клієнтом яких я був чи є (кредобанк, укрсиббанк, приватбанк) - котяра рулить. В обслуговуванні карти є єдина незручність - зняття готівки по 1000 за операцію, АЛЕ якщо задуматись, то це втрата 5 грн за обналічку і нкможливість їх потратити з кешбеком ! "Ні" готівці - "Так" платіжному терміналу в кожну точку площею понад 25 м.кв. (як того вимагає закон). І буде щастя !!!
|