Нет, подробнее здесь: https://finance.ua/ua/cards/kreditnye-k ... -studentov
Если хочется карту, то смотрите карту Юниора от Привата:
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:11
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
Нет, подробнее здесь: https://finance.ua/ua/cards/kreditnye-k ... -studentov
Если хочется карту, то смотрите карту Юниора от Привата:
Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:19
Можно, но не кридитную а дебетовую, ккридитную не дадут так как нет дохода
Додано: Сер 05 гру, 2018 02:19
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:00
amily, Ограничения по снятию налички устанавливает не Монобонк, а банк в банкомате которого вы хотите снять деньги. Я к примеру не раз снимал через банкоматы Привата и никаких проблем небыло. Также есть возможность снять деньги через отделения банков партнеров. Подробнее тут -
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:26
Відсотки на залишок - неправидива інформація в пості!! Відсотки нараховуються кожен день, а виплачуються 1ого числа наступного місяця. Також можна отримати файл де росписано скільки відсотків за який день ти отримав і який залишок був на рахунку в цей день.
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