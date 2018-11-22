Нет, подробнее здесь: https://finance.ua/ua/cards/kreditnye-k ... -studentov
Если хочется карту, то смотрите карту Юниора от Привата:
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:11
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
Нет, подробнее здесь: https://finance.ua/ua/cards/kreditnye-k ... -studentov
Если хочется карту, то смотрите карту Юниора от Привата:
Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:19
Можно, но не кридитную а дебетовую, ккридитную не дадут так как нет дохода
Додано: Сер 05 гру, 2018 02:19
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:00
amily, Ограничения по снятию налички устанавливает не Монобонк, а банк в банкомате которого вы хотите снять деньги. Я к примеру не раз снимал через банкоматы Привата и никаких проблем небыло. Также есть возможность снять деньги через отделения банков партнеров. Подробнее тут -
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:26
Відсотки на залишок - неправидива інформація в пості!! Відсотки нараховуються кожен день, а виплачуються 1ого числа наступного місяця. Також можна отримати файл де росписано скільки відсотків за який день ти отримав і який залишок був на рахунку в цей день.
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:28
Одне з найбільших розчарувань останнього часу!
Поки карту отримати так і не вдалось. На жаль, служба доставки скоріше не працює, ніж працює. Карту очікую вже 6 днів, бо немає вільних кур’єрів. При цьому, обране вікно доставки, яке протягом кількох днів відображалось у додатку просто змінили без будь якого погодження, навіть не поцікавившись чи зможу я наступного дня бути за вказаною адресою. Так працює банк без відділень. Підтримка справді «людяна», тобто відповідає людина, але досить безпорадна. Нічим допомогти не тільки не змогли, а й навіть не прагнули.
Додано: Суб 15 гру, 2018 04:45
Пополнение карты монобанк через терменал приват 24 ,процент 5% офегеть и еще монобанк берет 0.5% на себя в итоге вы платите привату 4.5% но кешбек переводит монобанк вам а вы всеже платите5% приват банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 15:32
Господи! Да не дождетесь от них кредитного лимита. Не знаю как было раньше но сейчас фигушки! Сортировать свои деньги на карту? Как то теряется весь смысл в карте. Хотя смотря кому как.
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