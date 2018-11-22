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Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:31
vegeslera написав:
А можно отказаться от вашей карти.
Если уже заказал.
не отримуйте і все
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489
. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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