RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:31

  vegeslera написав:А можно отказаться от вашей карти.
Если уже заказал.


не отримуйте і все
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 15.04.09
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Безкоштовна розстрочка від monobank
D2 » Чет 22 лис, 2018 17:06
2 685
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 02:26
mazurkevych
Finance.ua: Битва валютних карток: monobank vs Приватбанк
D2 » Чет 13 гру, 2018 13:13
0 122
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 13:13
D2
Finance.ua: Валютні картки monobank
D2 » Пон 10 гру, 2018 13:30
0 659
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 13:30
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.