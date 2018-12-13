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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:31

  vegeslera написав:А можно отказаться от вашей карти.
Если уже заказал.


не отримуйте і все
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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прибрали кешбек за покупки кредитними коштами... розчарували...
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Як скасувати заявку
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:13

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Самая уникальная ветка форума - гостиная ботов однодневок :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:58

Не рекомендую відкривати депозит, вивести гроші без комісій не вийде. Приймають відкриття депозитів через каси відділень партнерів, а от повернення депозиту через касу не проводять чи якщо тіло депозиту повернути на картку і потім в касі з комісією 0,5%. Майте на увазі!
antosipov
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