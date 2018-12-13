не отримуйте і все
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:31
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:13
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
Самая уникальная ветка форума - гостиная ботов однодневок
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:58
Не рекомендую відкривати депозит, вивести гроші без комісій не вийде. Приймають відкриття депозитів через каси відділень партнерів, а от повернення депозиту через касу не проводять чи якщо тіло депозиту повернути на картку і потім в касі з комісією 0,5%. Майте на увазі!
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