Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Додано: Чет 17 січ, 2019 21:19

Монобанк, это даже хуже приват банка, хотя хозяин именно из приватбанка.

Ситуация такая, Поступили деньги на счет, мои личные, через обмен средств через сайт, после чего, монобанк просто украл деньги, и уже третий день пишет, идет разбирательство, мы должны знать от куда у вас деньги, докажите нам, что они ваши, сумма 500 000, продал биткоин называется. Просят вещи, заведомо зная что их предоставить не возможно. тем самым просто загоняя в тупик, что бы украсть деньги.

Ссылаются на правила, и инструкции, называя это ЗАКОНОМ Украины. Пользуюсь еще двумя банками, проблем нету, даже миллион гривен могу снять день в день, а тут еще и что бы снять 200 000 надо ждать 7 дней. И если у вас в жизни ситуация когда вам уже нужны деньги, то монобанк это не ваш вариант. Этот банк уже находится под контролем «Фонда гарантирования вкладов физических лиц», что означает что ваши средства там не в надежном месте, и то что монобанк может назвать себя Банкротом в любой момент. Жаль я всего этого раньше не знал, подал заявление в правоохранительные органы, после чего, сегодня получил сразу 300 000, и жду завтра должны отдать остаток. Мой вам совет, не пересекайтесь с этими мошенниками. у них даже в службе поддержки говорят что они интернет банк, и юридического адреса не имеют, с трудом нашли его.