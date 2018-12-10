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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:31

  vegeslera написав:А можно отказаться от вашей карти.
Если уже заказал.


не отримуйте і все
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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прибрали кешбек за покупки кредитними коштами... розчарували...
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Як скасувати заявку
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:13

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Самая уникальная ветка форума - гостиная ботов однодневок :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:58

Не рекомендую відкривати депозит, вивести гроші без комісій не вийде. Приймають відкриття депозитів через каси відділень партнерів, а от повернення депозиту через касу не проводять чи якщо тіло депозиту повернути на картку і потім в касі з комісією 0,5%. Майте на увазі!
antosipov
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:19

Монобанк, это даже хуже приват банка, хотя хозяин именно из приватбанка.
Ситуация такая, Поступили деньги на счет, мои личные, через обмен средств через сайт, после чего, монобанк просто украл деньги, и уже третий день пишет, идет разбирательство, мы должны знать от куда у вас деньги, докажите нам, что они ваши, сумма 500 000, продал биткоин называется. Просят вещи, заведомо зная что их предоставить не возможно. тем самым просто загоняя в тупик, что бы украсть деньги.
Ссылаются на правила, и инструкции, называя это ЗАКОНОМ Украины. Пользуюсь еще двумя банками, проблем нету, даже миллион гривен могу снять день в день, а тут еще и что бы снять 200 000 надо ждать 7 дней. И если у вас в жизни ситуация когда вам уже нужны деньги, то монобанк это не ваш вариант. Этот банк уже находится под контролем «Фонда гарантирования вкладов физических лиц», что означает что ваши средства там не в надежном месте, и то что монобанк может назвать себя Банкротом в любой момент. Жаль я всего этого раньше не знал, подал заявление в правоохранительные органы, после чего, сегодня получил сразу 300 000, и жду завтра должны отдать остаток. Мой вам совет, не пересекайтесь с этими мошенниками. у них даже в службе поддержки говорят что они интернет банк, и юридического адреса не имеют, с трудом нашли его.
otherwoolf
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:58

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

otherwoolf написав:Монобанк, это даже хуже приват банка, хотя хозяин именно из приватбанка.
Ситуация такая, Поступили деньги на счет, мои личные, через обмен средств через сайт, после чего, монобанк просто украл деньги, и уже третий день пишет, идет разбирательство, мы должны знать от куда у вас деньги, докажите нам, что они ваши, сумма 500 000, продал биткоин называется. Просят вещи, заведомо зная что их предоставить не возможно. тем самым просто загоняя в тупик, что бы украсть деньги.
Ссылаются на правила, и инструкции, называя это ЗАКОНОМ Украины. Пользуюсь еще двумя банками, проблем нету, даже миллион гривен могу снять день в день, а тут еще и что бы снять 200 000 надо ждать 7 дней. И если у вас в жизни ситуация когда вам уже нужны деньги, то монобанк это не ваш вариант. Этот банк уже находится под контролем «Фонда гарантирования вкладов физических лиц», что означает что ваши средства там не в надежном месте, и то что монобанк может назвать себя Банкротом в любой момент. Жаль я всего этого раньше не знал, подал заявление в правоохранительные органы, после чего, сегодня получил сразу 300 000, и жду завтра должны отдать остаток. Мой вам совет, не пересекайтесь с этими мошенниками. у них даже в службе поддержки говорят что они интернет банк, и юридического адреса не имеют, с трудом нашли его.
Банк тут прав, сумма выше лимита финмониторинга подлежит подтверждению происхождения. Если в других банках такие поступления не проверяют, то это ошибка других банков, и они очень рискуют
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:06

У Монобанка нет блокировки платежей как у Привата. Сделала платеж внутри банка, в течении 5 минут попросила заблокировать платеж, сначала никаких разъяснений не дали, можно заблокировать платеж или нет. На следующий день сказали, что ничем помочь не могут, обращайтесь в полицию. Банк не рекомендую, безопасность на нуле.
ira_grynova
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:24

  ira_grynova написав:У Монобанка нет блокировки платежей как у Привата. Сделала платеж внутри банка, в течении 5 минут попросила заблокировать платеж, сначала никаких разъяснений не дали, можно заблокировать платеж или нет. На следующий день сказали, что ничем помочь не могут, обращайтесь в полицию. Банк не рекомендую, безопасность на нуле.

Т.е. платеж провели вы, но претензии к безопасности банка?
Faceless
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