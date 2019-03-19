Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:32
Чёрный пиар - это просто суперкреативный пиар!!!
Горох придумал или Дуб, вот в чём вопрос?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:54
левая контора, нарушающая в одностороннем порядке обязательства и изменяющая кредитные лимиты, ссылаясь на "математическую" модель.
Додано: Пон 08 кві, 2019 22:36
А можна замовити картку якщо тобі 14 років і є ID картка ??????. Будь ласка дайте відповідь
Додано: Пон 29 кві, 2019 19:53
Тут ряд информации уже устарело.
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