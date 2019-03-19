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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:32

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РОШЕН
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swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 09:09

Можно ли делать перевод с иностранных карт на карту монобанка
alinkateslenko2014
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:54

левая контора, нарушающая в одностороннем порядке обязательства и изменяющая кредитные лимиты, ссылаясь на "математическую" модель.
bondart0470
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 22:36

А можна замовити картку якщо тобі 14 років і є ID картка ??????. Будь ласка дайте відповідь
gibridmolnia
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:53

Тут ряд информации уже устарело.
https://monobankcard.com/ - здесь более актуальная инфа. Сайт регулярно обновляется
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:54

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Перший рік був нормальний,тепер можна карту закривати
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