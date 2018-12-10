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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:32
Чёрный пиар - это просто суперкреативный пиар!!!
Горох придумал или Дуб, вот в чём вопрос?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:54
левая контора, нарушающая в одностороннем порядке обязательства и изменяющая кредитные лимиты, ссылаясь на "математическую" модель.
Додано: Пон 08 кві, 2019 22:36
А можна замовити картку якщо тобі 14 років і є ID картка ??????. Будь ласка дайте відповідь
Додано: Пон 29 кві, 2019 19:53
Тут ряд информации уже устарело.
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:54
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
Перший рік був нормальний,тепер можна карту закривати
Додано: Нед 05 тра, 2019 15:09
Все кто не знал, поздравляю моонобанк не нисет никакой ответственности за ВАШИ ДЕНЬГИ!
Деньги со счета были списаны без моего ведома, при обращении в моонобанк сказали что при оффлайн запросах, мое подтверждения не надо, вот так вот друзья.
Есть скрины переписок с сотрудниками банка, где они подтверждают то что любая "торговая точка" по типу: АТБ, Сильпо, любой кинотеатр и т.д. могут повторно списать деньги с вашей карты, без вашего ведома.
Вот такой вот банк, будьте бдительны.
Додано: Нед 05 тра, 2019 17:31
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
Не совсем любая, но есть такие типы операций - подписки, которые действительно могут быть списаны без вашего ведома повторно, на регулярной основе. Чаще всего это оплата за всякие сервисы, лицензии, софт и т п.
И это относится к ЛЮБОМУ банку, не только к Моно
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