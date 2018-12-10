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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:32

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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 09:09

Можно ли делать перевод с иностранных карт на карту монобанка
alinkateslenko2014
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:54

левая контора, нарушающая в одностороннем порядке обязательства и изменяющая кредитные лимиты, ссылаясь на "математическую" модель.
bondart0470
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 22:36

А можна замовити картку якщо тобі 14 років і є ID картка ??????. Будь ласка дайте відповідь
gibridmolnia
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:53

Тут ряд информации уже устарело.
https://monobankcard.com/ - здесь более актуальная инфа. Сайт регулярно обновляется
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:54

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Перший рік був нормальний,тепер можна карту закривати
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:09

Все кто не знал, поздравляю моонобанк не нисет никакой ответственности за ВАШИ ДЕНЬГИ!
Деньги со счета были списаны без моего ведома, при обращении в моонобанк сказали что при оффлайн запросах, мое подтверждения не надо, вот так вот друзья.
Есть скрины переписок с сотрудниками банка, где они подтверждают то что любая "торговая точка" по типу: АТБ, Сильпо, любой кинотеатр и т.д. могут повторно списать деньги с вашей карты, без вашего ведома.
Вот такой вот банк, будьте бдительны.
sacred-dp
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:31

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

sacred-dp написав:Все кто не знал, поздравляю моонобанк не нисет никакой ответственности за ВАШИ ДЕНЬГИ!
Деньги со счета были списаны без моего ведома, при обращении в моонобанк сказали что при оффлайн запросах, мое подтверждения не надо, вот так вот друзья.
Есть скрины переписок с сотрудниками банка, где они подтверждают то что любая "торговая точка" по типу: АТБ, Сильпо, любой кинотеатр и т.д. могут повторно списать деньги с вашей карты, без вашего ведома.
Вот такой вот банк, будьте бдительны.


Не совсем любая, но есть такие типы операций - подписки, которые действительно могут быть списаны без вашего ведома повторно, на регулярной основе. Чаще всего это оплата за всякие сервисы, лицензии, софт и т п.
И это относится к ЛЮБОМУ банку, не только к Моно
Faceless
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