Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Додано: Пон 06 тра, 2019 11:53

Это типичный банк типа "приват банк" заманивают людей без проблемным получением кредитки с хорошим кредитным лимитом а в итоге получаем такой результат, крайне огорчён тем что потратил время зря, первое при заполнении анкеты был одобрен кредитный лимит 50000 грн при получении оказалось что лимит всего 5000, второе менеджер за стойкой банка которая находится в тц сказала следующее, по пользуйтесь картой месяц там может будет пересмотрен ваш лимит, итог закинул на карту 5000 для мелких расходов, походы в магазин и тп, начал пользоваться средства причём активно, через 3 дня пользования приходит оповещение о том что ваш кредитный лимит равен 0, внимание вопрос, не типичная ли это схема приват банка, дали маленький кредит "лопух" в этом случае я начал пользоваться картой закинул на неё деньги хоть и не большие забрали лимит для закрытия карты нужно онулировать счёт то есть снять средства с банкомата заплатить % за снятие так как касс и отделений у банка нет и вуаля деньги на пустом месте, если этот отзыв увидит кто-то из руководства скахите пожалуйста на**я вы такие умные нужны?