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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:32
Чёрный пиар - это просто суперкреативный пиар!!!
Горох придумал или Дуб, вот в чём вопрос?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:54
левая контора, нарушающая в одностороннем порядке обязательства и изменяющая кредитные лимиты, ссылаясь на "математическую" модель.
Додано: Пон 08 кві, 2019 22:36
А можна замовити картку якщо тобі 14 років і є ID картка ??????. Будь ласка дайте відповідь
Додано: Пон 29 кві, 2019 19:53
Тут ряд информации уже устарело.
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:54
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
Перший рік був нормальний,тепер можна карту закривати
Додано: Нед 05 тра, 2019 15:09
Все кто не знал, поздравляю моонобанк не нисет никакой ответственности за ВАШИ ДЕНЬГИ!
Деньги со счета были списаны без моего ведома, при обращении в моонобанк сказали что при оффлайн запросах, мое подтверждения не надо, вот так вот друзья.
Есть скрины переписок с сотрудниками банка, где они подтверждают то что любая "торговая точка" по типу: АТБ, Сильпо, любой кинотеатр и т.д. могут повторно списать деньги с вашей карты, без вашего ведома.
Вот такой вот банк, будьте бдительны.
Додано: Нед 05 тра, 2019 17:31
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
Не совсем любая, но есть такие типы операций - подписки, которые действительно могут быть списаны без вашего ведома повторно, на регулярной основе. Чаще всего это оплата за всякие сервисы, лицензии, софт и т п.
И это относится к ЛЮБОМУ банку, не только к Моно
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:53
Это типичный банк типа "приват банк" заманивают людей без проблемным получением кредитки с хорошим кредитным лимитом а в итоге получаем такой результат, крайне огорчён тем что потратил время зря, первое при заполнении анкеты был одобрен кредитный лимит 50000 грн при получении оказалось что лимит всего 5000, второе менеджер за стойкой банка которая находится в тц сказала следующее, по пользуйтесь картой месяц там может будет пересмотрен ваш лимит, итог закинул на карту 5000 для мелких расходов, походы в магазин и тп, начал пользоваться средства причём активно, через 3 дня пользования приходит оповещение о том что ваш кредитный лимит равен 0, внимание вопрос, не типичная ли это схема приват банка, дали маленький кредит "лопух" в этом случае я начал пользоваться картой закинул на неё деньги хоть и не большие забрали лимит для закрытия карты нужно онулировать счёт то есть снять средства с банкомата заплатить % за снятие так как касс и отделений у банка нет и вуаля деньги на пустом месте, если этот отзыв увидит кто-то из руководства скахите пожалуйста на**я вы такие умные нужны?
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