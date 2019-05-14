Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

За последний месяц у меня и моих друзей много невыплат по рефералке! Сотрудники банка отвечают, что якобы из-за того, что приложение было скачано не по реферальной ссылке, я же твердо знаю, что это не так....
Кто-то сталкивался с такой проблемой...?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 20 тра, 2019 15:51
За последний месяц у меня и моих друзей много невыплат по рефералке! Сотрудники банка отвечают, что якобы из-за того, что приложение было скачано не по реферальной ссылке, я же твердо знаю, что это не так....
Кто-то сталкивался с такой проблемой...?
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:25
Я одного понять не могу! Все бесплатно и беспроцентно для клиента, просто сказка! А в чем выгода для банка?!
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:32
Пользовался банком и лимитов в 49к,
Вроде бы все гуд, активно использовал лимит(25к) и услугу рассрочки(19к) около года,
вроде все удобно и быстро, погашал все всегда своевременно, в большинстве случаем закрывал рассрочки досрочно, (банку всеровно так как % на сумму покупки вписыватся при активации рассрочки, при досрочном погашении нет никакой выгодности кроме освобождение лимита)
несколько месяцев имею просроченный платеж в другом банке, который я погашаю помесячно
и тут мне приходит сообщение, новый лимит рассрочки 0грн, но ты типа не расстраивайся.
«Банк в одностороннем порядке пересматрел кредитный лимит на основе скоринговой модели в которую включены 1000 факторов» — ответили мне в службе поддержки когда я спросил почему так случилось.
Все бы ничего, но только не в том случае когда у тебя уже есть планы и какие то расчеты.
Так что погашаю задолжености и хрен я когда еще воспользуюсь их кредитными продуктами.
И никому не рекоммендую.
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