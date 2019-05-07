Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:32

Пользовался банком и лимитов в 49к,

Вроде бы все гуд, активно использовал лимит(25к) и услугу рассрочки(19к) около года,

вроде все удобно и быстро, погашал все всегда своевременно, в большинстве случаем закрывал рассрочки досрочно, (банку всеровно так как % на сумму покупки вписыватся при активации рассрочки, при досрочном погашении нет никакой выгодности кроме освобождение лимита)

несколько месяцев имею просроченный платеж в другом банке, который я погашаю помесячно

и тут мне приходит сообщение, новый лимит рассрочки 0грн, но ты типа не расстраивайся.

«Банк в одностороннем порядке пересматрел кредитный лимит на основе скоринговой модели в которую включены 1000 факторов» — ответили мне в службе поддержки когда я спросил почему так случилось.



Все бы ничего, но только не в том случае когда у тебя уже есть планы и какие то расчеты.

Так что погашаю задолжености и хрен я когда еще воспользуюсь их кредитными продуктами.

И никому не рекоммендую.