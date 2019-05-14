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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:51

За последний месяц у меня и моих друзей много невыплат по рефералке! Сотрудники банка отвечают, что якобы из-за того, что приложение было скачано не по реферальной ссылке, я же твердо знаю, что это не так....
Кто-то сталкивался с такой проблемой...?
aline_vershinina
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:25

Я одного понять не могу! Все бесплатно и беспроцентно для клиента, просто сказка! А в чем выгода для банка?!
lawyer_csat
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:32

Пользовался банком и лимитов в 49к,
Вроде бы все гуд, активно использовал лимит(25к) и услугу рассрочки(19к) около года,
вроде все удобно и быстро, погашал все всегда своевременно, в большинстве случаем закрывал рассрочки досрочно, (банку всеровно так как % на сумму покупки вписыватся при активации рассрочки, при досрочном погашении нет никакой выгодности кроме освобождение лимита)
несколько месяцев имею просроченный платеж в другом банке, который я погашаю помесячно
и тут мне приходит сообщение, новый лимит рассрочки 0грн, но ты типа не расстраивайся.
«Банк в одностороннем порядке пересматрел кредитный лимит на основе скоринговой модели в которую включены 1000 факторов» — ответили мне в службе поддержки когда я спросил почему так случилось.

Все бы ничего, но только не в том случае когда у тебя уже есть планы и какие то расчеты.
Так что погашаю задолжености и хрен я когда еще воспользуюсь их кредитными продуктами.
И никому не рекоммендую.
vivi_ubunifu
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:57

Стоит ли открывать для оплаты коммунальных?

Кредиты и депозиты не интересуют в принципе. Интересует оплата коммунальных без комиссии.
Lloyd
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:44

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Lloyd, смотря какой город. В каждом городе "свой набор" услуг, которые доступны для бесплатной оплаты :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:53

MASolomko Спасибо.
Киев.
Особенно актуально отопление. Здесь приватбанк просто о..ел выставляя комиссии по 40-50 грн
Lloyd
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 07:28

  lawyer_csat написав:Я одного понять не могу! Все бесплатно и беспроцентно для клиента, просто сказка! А в чем выгода для банка?!

Всё бесплатно и беспроцентно для идеального человека, который НИКОГДА не ошибается и всегда всё делает абсолютно аккуратно, вовремя и не держит на счетах денег вообще, а пополняет только на сумму, потребную для конкретной операции, в течение 5 минут делаемую после пополнения.

А в реальной жизни: 90+% "клиентов" допускают просрочки и платят 50+% годовых и штрафы, не обращают внимания на кажущиеся мелкими комиссии в 1-2 гривны на "внезапно нужную оперцию" и т.д.

И не забывайте о том, что остатки на счетах - очень лакомый для банка кусок. Он Вам на них в лучшем случае начисляет 8-10% годовых, а сам на эти деньги спокойно купит ОВГЗ под 18% годовых или выдаст процентный кредит сильно нуждающемуся под 50+% годовых.
sergo01101
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:09

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

  Lloyd написав:Особенно актуально отопление. Здесь приватбанк просто о..ел выставляя комиссии по 40-50 грн
При каком способе оплаты?
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:21

  protefiks1959 написав:
  Lloyd написав:Особенно актуально отопление. Здесь приватбанк просто о..ел выставляя комиссии по 40-50 грн
При каком способе оплаты?


То приват напевне.
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