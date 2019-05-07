Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:20
Мне не пришли изначально по реферальной ссылке. (если я правильно поняла вопрос). Я написала им в поддержку, переслала сообщение человека, через кого я регистрировалась. Сказала дату приглашения и номер этого человека. Пять минут и ребята из поддержки что-то там чекнули и нам с подругой пришло по 50 грн кеша.
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:13
Карта
Заказал, почитав хвалебные отзывы, конечно дескопной версии не хватает
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