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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:20

Мне не пришли изначально по реферальной ссылке. (если я правильно поняла вопрос). Я написала им в поддержку, переслала сообщение человека, через кого я регистрировалась. Сказала дату приглашения и номер этого человека. Пять минут и ребята из поддержки что-то там чекнули и нам с подругой пришло по 50 грн кеша.
valerieezer
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:13

Карта

Заказал, почитав хвалебные отзывы, конечно дескопной версии не хватает
bobilov
 
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