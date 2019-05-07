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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:20
Мне не пришли изначально по реферальной ссылке. (если я правильно поняла вопрос). Я написала им в поддержку, переслала сообщение человека, через кого я регистрировалась. Сказала дату приглашения и номер этого человека. Пять минут и ребята из поддержки что-то там чекнули и нам с подругой пришло по 50 грн кеша.
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:13
Карта
Заказал, почитав хвалебные отзывы, конечно дескопной версии не хватает
Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:43
Дубілет і Ко маючи зіпсовану репутацію не змогли отримати ліцензії і створили пустунчик .
Шахраі. Не можу закрити карту уже рік, а вони далі нараховують відсотки на відсотки, яких не існуе. Підготував документи до суду , щоб змусити іх закрити картку, якою не хочу користуватися і встановити реальну суму заборгованості за %. Смішно , але це усе через 780 грн ))) Просто питання принципу. Чому ці істоти повинні поводити себе так зухвало?!!!
Не рекомендую
Додано: Пон 12 сер, 2019 02:41
А детально описать ситуацию можно? Конкретика что и как иначе все что тут есть - это нельзя закрыть счет если он не погашен, что логично.
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:54
Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
Мне нравится карта монобанка. После неё уже приват так не "заходит". Даже не знаю почему.
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:06
На 15 августа 2019 г, в Днепре нет бесплатной доставки карты. Исправьте не верную информацию в статье
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:34
Пробуйте другие карты, моня тоже не будет "заходить"
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