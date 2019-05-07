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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:20

Мне не пришли изначально по реферальной ссылке. (если я правильно поняла вопрос). Я написала им в поддержку, переслала сообщение человека, через кого я регистрировалась. Сказала дату приглашения и номер этого человека. Пять минут и ребята из поддержки что-то там чекнули и нам с подругой пришло по 50 грн кеша.
valerieezer
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:13

Карта

Заказал, почитав хвалебные отзывы, конечно дескопной версии не хватает
bobilov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:43

Дубілет і Ко маючи зіпсовану репутацію не змогли отримати ліцензії і створили пустунчик .
Шахраі. Не можу закрити карту уже рік, а вони далі нараховують відсотки на відсотки, яких не існуе. Підготував документи до суду , щоб змусити іх закрити картку, якою не хочу користуватися і встановити реальну суму заборгованості за %. Смішно , але це усе через 780 грн ))) Просто питання принципу. Чому ці істоти повинні поводити себе так зухвало?!!!
Не рекомендую
komarechko
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 02:41

  komarechko написав:Дубілет і Ко маючи зіпсовану репутацію не змогли отримати ліцензії і створили пустунчик .
Шахраі. Не можу закрити карту уже рік, а вони далі нараховують відсотки на відсотки, яких не існуе. Підготував документи до суду , щоб змусити іх закрити картку, якою не хочу користуватися і встановити реальну суму заборгованості за %. Смішно , але це усе через 780 грн ))) Просто питання принципу. Чому ці істоти повинні поводити себе так зухвало?!!!
Не рекомендую

А детально описать ситуацию можно? Конкретика что и как иначе все что тут есть - это нельзя закрыть счет если он не погашен, что логично.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:54

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Мне нравится карта монобанка. После неё уже приват так не "заходит". Даже не знаю почему.
Tati_Tsip
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:06

На 15 августа 2019 г, в Днепре нет бесплатной доставки карты. Исправьте не верную информацию в статье
gnata555
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:34

  Tati_Tsip написав:Мне нравится карта монобанка. После неё уже приват так не "заходит". Даже не знаю почему.

Пробуйте другие карты, моня тоже не будет "заходить"
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Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:03

Монобанк Воры и мошенники. Не вздумайте пополнять карту монобанка с рублевой карты.
10% своруют. При переводе денег применяют курс, свой заниженный. Не курс НБУ или МПС.
Maxmyt
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 12:13

Пишут сначала одни условия кредитования. Сами же пишут сумму, которую нужно погасить и сроки. Гасишь даже больше заваленной суммы и в срок, сначала пишут, что вы все погасили, а через день снимают огромные суммы за якобы просрочку. Толком не могут сказать даже число платежа вашего, говорят что оплатили только минимальный платеж, хотя оплачен был весь кредит полностью. Обманывают людей наглым образом, беспринципный банк, аналогов я ещё не видела. Не рекомендую этот банк вообще! Сотрудники не компетентные, глупые, не умеют отвечать на поставленные вопросы!
karajolga
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:06

  karajolga написав:Пишут сначала одни условия кредитования. Сами же пишут сумму, которую нужно погасить и сроки. Гасишь даже больше заваленной суммы и в срок, сначала пишут, что вы все погасили, а через день снимают огромные суммы за якобы просрочку. Толком не могут сказать даже число платежа вашего, говорят что оплатили только минимальный платеж, хотя оплачен был весь кредит полностью. Обманывают людей наглым образом, беспринципный банк, аналогов я ещё не видела. Не рекомендую этот банк вообще! Сотрудники не компетентные, глупые, не умеют отвечать на поставленные вопросы!

Вообще глупости пишете. Точная сумма и точная дата в приложении. Не представляю, как надо постараться, чтобы не найти.
Если уж нанялись черный пиар разносить, можно было бы и постараться чуть лучше.
Faceless
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